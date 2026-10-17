एक्स अब प्लेटफॉर्म पर चलने वाले विज्ञापनों की निगरानी करेगा

एक्स अब भद्दे और भ्रामक विज्ञापनों पर लगाएगा रोक, एलन मस्क ने दी चेतावनी

क्या है खबर?

एलन मस्क ने कहा है कि एक्स ऐसे विज्ञापनदाताओं को रोक देगा, जिनके विज्ञापन देखने में खराब हैं, बहुत ज्यादा आक्रामक हैं या अपने उत्पादों के बारे में बढ़ा-चढ़ाकर दावे करते हैं। इससे विज्ञापनों की गुणवत्ता के साथ-साथ उनमें दिए गए संदेश पर भी ध्यान केंद्रित हो गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि जो विज्ञापनदाता प्लेटफॉर्म के सौंदर्य और प्रस्तुति संबंधी मानकों को पूरा नहीं कर पाते हैं, वे इसकी विज्ञापन सेवाओं का उपयोग करने का अधिकार खो सकते हैं।