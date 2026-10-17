भारत बनाम वेस्टइंडीज: आखिरी मुकाबला बारिश के कारण हुआ रद्द, सीरीज 2-2 से बराबर
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम और वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच खेला गया 5वां और आखिरी टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया। मुकाबला रात 7 बजे शुरू होना था, लेकिन बारिश के चलते इसमें देरी हुई। मैच को 9-9 ओवर का कर दिया गया। वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारतीय टीम ने 7.4 ओवर में 118/5 का स्कोर बनाया, तभी दोबारा बारिश शुरू हो गई। इसके बाद मुकाबला आगे नहीं खेला जा सका।
रन
भारतीय बल्लेबाजों ने तेजी से रन बनाए
भारत के बल्लेबाजों ने मैच में पहली गेंद से ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, ईशान किशन ने सिर्फ 10 गेंदों का सामना कर 30 रन बनाए।
उनके बल्ले से 3 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 300 की रही।
वहीं, बेंगलुरु के मैदान पर नमन धीर ने सिर्फ 6 गेंदों का सामना कर 24 रन बना दिए। उनके बल्ले से एक चौका और 3 छक्का निकला। उनकी स्ट्राइक रेट 400 की रही।
सीरीज
पहली बार वेस्टइंडीज भारत में टी-20 सीरीज नहीं हारी
वेस्टइंडीज पहली बार भारत में टी-20 सीरीज ड्रॉ कराने में सफल रही है।
इससे पहले टीम भारत में कोई भी टी-20 सीरीज नहीं जीत पाई थी और उसे हर बार हार का सामना करना पड़ा था।
2018-19 में वेस्टइंडीज को 3-0 से हार मिली थी, जबकि 2019-20 में टीम 2-1 से सीरीज हारी थी।
वहीं, 2021-22 की सीरीज में भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को 3-0 से करारी शिकस्त दी थी।
रन
सीरीज में इन बल्लेबाजों ने बनाए सबसे ज्यादा रन
वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप इस टी-20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। उन्होंने 5 मैचों की 4 पारियों में 190.51 की शानदार स्ट्राइक रेट और 130.50 की बेहतरीन औसत से 261 रन बनाए।
दूसरे स्थान पर शेरफेन रदरफोर्ड रहे, जिन्होंने 5 मैचों की 4 पारियों में 188.89 की स्ट्राइक रेट और 73.67 की औसत से 221 रन बनाए।
भारत की ओर से श्रेयस अय्यर सबसे सफल बल्लेबाज रहे। उन्होंने 5 पारियों में 181 रन बनाए।
गेंदबाज
इन गेंदबाजों ने चटकाए सबसे ज्यादा विकेट
वेस्टइंडीज के कीमो पॉल ने सीरीज में सबसे ज्यादा 8 विकेट चटकाए। उन्होंने 14.13 की शानदार औसत से गेंदबाजी की। वह एक बार 5 विकेट हॉल लेने में सफल रहे।
भारत के लिए अर्शदीप सिंह और नमन धीर ने संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा 5-5 विकेट लिए। मयंक यादव और अक्षर पटेल के खाते में 4-4 विकेट आए।
वेस्टइंडीज ने भारत में आखिरी बार 2002 में किसी द्विपक्षीय सीरीज (किसी भी प्रारूप में) में जीत दर्ज की थी।