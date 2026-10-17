भारत बनाम वेस्टइंडीज: आखिरी मुकाबला बारिश के कारण हुआ रद्द, सीरीज 2-2 से बराबर 

वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप इस टी-20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। उन्होंने 5 मैचों की 4 पारियों में 190.51 की शानदार स्ट्राइक रेट और 130.50 की बेहतरीन औसत से 261 रन बनाए।

दूसरे स्थान पर शेरफेन रदरफोर्ड रहे, जिन्होंने 5 मैचों की 4 पारियों में 188.89 की स्ट्राइक रेट और 73.67 की औसत से 221 रन बनाए।

भारत की ओर से श्रेयस अय्यर सबसे सफल बल्लेबाज रहे। उन्होंने 5 पारियों में 181 रन बनाए।