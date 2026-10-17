कोलकाता में दुर्गा पंडाल में मची भगदड़, 13 महिलाओं समेत 18 लोगों की मौत

हादसे के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। लोग 18003455678 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हादसे पर दुख जताया है।

उन्होंने कहा, 'चोर बागान पूजा पंडाल में हुई भगदड़ के बारे में जानकर गहरा सदमा लगा। मैं मां दुर्गा से प्रार्थना करती हूं कि सभी घायल लोग जल्द स्वस्थ हो जाएं, और उनके परिवारों को इस कठिन समय में हिम्मत और हौसला मिले।'