ईरान पर प्रतिबंधों का कसता शिकंजा: दवाओं की किल्लत से मरीज बेहाल

ईरानी फार्मासिस्ट एसोसिएशन के मुताबिक, करीब 60 ऐसी जरूरी दवाइयां हैं जिनकी कमी हो गई है। इनमें थैलेसीमिया जैसी बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं भी शामिल हैं। यहां तक कि साधारण दर्द निवारक दवाइयां भी ढूंढना मुश्किल हो गया है। तकनीकी रूप से देखा जाए तो दवाइयों पर प्रतिबंध नहीं लगे हैं, लेकिन बैंकिंग संबंधी समस्याओं और सामान पहुंचने में देरी की वजह से इनकी कीमतें आसमान छू गई हैं। कुछ दवाइयों की कीमत तो 500 प्रतिशत तक बढ़ गई है। ईरान ने हाल ही में चीन से फ्लू वैक्सीन मंगवाई थी, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि वित्तीय बाधाओं के कारण जरूरतमंद मरीजों को अभी भी परेशानी हो रही है।