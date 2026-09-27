अमिताभ बच्चन को देखने मुंबई आया था कसाब, बिग बी बोले- हम वहीं गोली मार देते

उज्ज्वल निकम ने कोर्ट में पहली बार आतंकी अजमल कसाब से मुलाकात के पल को याद करते हुए बताया, "अजमल कसाब जब कोर्ट में आया तो वो मुझे घूर के देख रहा था, मैं उसे देख रहा था।"

विशेष सरकारी वकील के अनुसार, कसाब ने शुरुआत में यह दावा किया था कि उसे 26/11 हमलों के सिलसिले में गिरफ्तार नहीं किया गया था, बल्कि उसे हमले से पहले ही 6 नवंबर को जुहू चौपाटी से गिरफ्तार कर लिया गया था।