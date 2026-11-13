न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में 3 मंजिला इमारत गिरी

न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में 3 मंजिला इमारत गिरी, 2 बच्चों समेत 8 की मौत

लेखन गजेंद्र 10:06 am Nov 13, 202610:06 am

क्या है खबर?

अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में बड़ा हादसा हो गया। यहां ब्रुकलिन इलाके में एक 3 मंजिला इमारत के गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। न्यूयॉर्क पुलिस ने बताया कि मृतकों में 20 और 30 साल के बीच के 6 लोग, एक 9 साल की लड़की और एक 10 साल का लड़का शामिल हैं। हादसे में 18 से अधिक लोग घायल हैं। घटना की उच्च स्तरीय जांच कराई जा रही है।