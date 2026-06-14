अमेरिका ने ओमान के नजदीक डूब रही नाव की मदद की है (प्रतीकात्मक तस्वीर)

ओमान के नजदीक डूब रही नाव को अमेरिकी नौसेना ने बचाया, भारतीय थे सवार- रिपोर्ट

लेखन आबिद खान 02:15 pm Jun 14, 202602:15 pm

क्या है खबर?

अमेरिकी नौसेना ने ओमान के नजदीक डूब रही एक नाव की मदद की है। इस नाव पर 14 भारतीय नागरिक सवार थे। रिपोर्ट के मुताबिक, 14 जून की सुबह ओमान के रास अल हद्द से 80 समुद्री मील पूर्व में एक नाव के संकट में होने की सूचना मिली थी। इसके बाद अमेरिकी नौसेना ने अधिकारियों और भारतीय नौसेना को सतर्क किया। पास से गुजर रहे एक अन्य जहाज से समन्वय कर बचाव अभियान चलाया गया।