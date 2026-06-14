ओमान के नजदीक डूब रही नाव को अमेरिकी नौसेना ने बचाया, भारतीय थे सवार- रिपोर्ट
क्या है खबर?
अमेरिकी नौसेना ने ओमान के नजदीक डूब रही एक नाव की मदद की है। इस नाव पर 14 भारतीय नागरिक सवार थे। रिपोर्ट के मुताबिक, 14 जून की सुबह ओमान के रास अल हद्द से 80 समुद्री मील पूर्व में एक नाव के संकट में होने की सूचना मिली थी। इसके बाद अमेरिकी नौसेना ने अधिकारियों और भारतीय नौसेना को सतर्क किया। पास से गुजर रहे एक अन्य जहाज से समन्वय कर बचाव अभियान चलाया गया।
घटना
नाव में सवार सभी 14 भारतीय बचाए गए
न्यूज18 के मुताबिक, अमेरिकी नौसेना के P-8 समुद्री गश्ती विमान ने जहाज के पास एक लाइफ राफ्ट गिराकर आपात स्थिति पर प्रतिक्रिया दी। इसके बाद नाव पर सवार लोग लाइफ राफ्ट पर आ गए। नौसेना ने नाव के पास से गुजर रहे एक जहाज MV जबल अली 9 से भी मदद मांगी, जो मुंबई जा रहा था। अधिकारियों ने बताया कि नाव में सवार सभी 14 लोग भारतीय नागरिक हैं।
स्थिति
अमेरिकी हमले में मारे गए थे 3 भारतीय
ये घटना ऐसे वक्त सामने आई है, जब होर्मुज में जहाजों पर हमले को लेकर अमेरिका और भारत में स्थिति तनावपूर्ण है। बीते कुछ दिनों में वहां 3 जहाजों पर हमला हुआ है, जिसमें 3 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसे लेकर भारत ने अमेरिकी दूतावास अधिकारी को तलब भी किया था। वहीं, ये मामला राजनीतिक तौर पर भी संवेदनशील बना हुआ है, जहां विपक्षी पार्टियां सरकार पर चुप्पी साधने के आरोप लगा रही हैं।