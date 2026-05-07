अमेरिका-ईरान में नौसैनिक नाकाबंदी में ढील और होर्मुज जलडमरूमध्य को धीरे-धीरे खोलने पर बनी सहमति- रिपोर्ट

अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर एक अहम सहमति बनने की खबर है। रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका और ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य में अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी को धीरे-धीरे खत्म करने और समुद्री यातायात को दोबारा शुरू करने के लिए एक समझौते पर पहुंच गए हैं। अल अरबिया ने इसकी जानकारी दी है। अमेरिका-ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से ही होर्मुज जलडमरूमध्य बंद है, जिससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति बाधित हुई है।

रिपोर्ट अगले कुछ घंटे में हो सकती है अहम प्रगति- रिपोर्ट अल अरबिया से बात करते हुए सूत्रों ने बताया, "होर्मुज जलडमरूमध्य को धीरे-धीरे फिर से खोलने के बदले में अमेरिकी नाकाबंदी में ढील देने के संबंध में समझौते हो गए हैं। आने वाले घंटों में जलडमरूमध्य में फंसे जहाजों को मुक्त कर दिया जाएगा।" रिपोर्ट के अनुसार, आने वाले कुछ घंटों में होर्मुज जलडमरूमध्य में फंसे जहाजों की स्थिति में संभावित रूप से कोई अहम प्रगति होने की संभावना है।

बयान ट्रंप ने कहा- युद्ध जल्द खत्म होगा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि युद्ध जल्द खत्म होगा। उन्होंने कहा, "जब आप देखेंगे कि क्या हो रहा है, तो समझेंगे कि हम बहुत अहम वजह से ऐसा कर रहे हैं। हम उन्हें परमाणु हथियार नहीं दे सकते। ज्यादातर लोग जानते हैं कि हम सही कर रहे हैं और यह बहुत जल्दी खत्म होगा।" वहीं, CNN ने एक सूत्र के हवाले से कहा कि अमेरिका और ईरान युद्ध खत्म करने के लिए समझौते की ओर बढ़ रहे हैं।

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जवाब अमेरिका के प्रस्ताव पर आज जवाब देगा ईरान CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान आज अमेरिका के प्रस्ताव पर अपना जवाब दे सकता है। यह प्रस्ताव पाकिस्तान के जरिए दिया जाएगा। हाल ही में ईरान ने अमेरिका द्वारा प्रस्तावित 14-सूत्रीय समझौते की समीक्षा करने की बात कही थी। एक्सियोस के अनुसार, समझौते के ईरान द्वारा परमाणु संवर्धन गतिविधियों को रोकने पर सहमति शामिल है। इसके बदले में अमेरिका प्रतिबंधों में ढील देगा और ईरान की अरबों डॉलर के फ्रीज फंड को जारी करने में मदद करेगा।

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