अमेरिका: मिनेसोटा में आव्रजन अधिकारियों ने 5 वर्षीय बच्चे को हिरासत में लिया

अमेरिका में आव्रजन अधिकारियों की सख्ती बढ़ती जा रही है। अब मिनेसोटा राज्य में आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (ICE) अधिकारियों ने एक 5 वर्षीय बच्चे को उसके पिता के साथ हिरासत में लिया है। होमलैंड सुरक्षा विभाग (DHS) ने प्री-स्कूल में पढ़ने वाला बच्चे का नाम लियाम रामोस और उसके पिता का नाम एड्रियन अलेक्जेंडर कोनेजो एरियस बताया है। अमेरिकी अधिकारी दोनों को टेक्सास के हिरासत केंद्र में ले गए हैं। अमेरिका में घटना को लेकर रोष है।

जांच स्कूल की शिक्षिका ने बताया- बच्चे को चारा बनाया कोलंबिया हाइट्स पब्लिक स्कूल की अधीक्षक ज़ेना स्टेनविक ने मीडिया को बताया कि संघीय अधिकारियों ने लियाम कोनेजो रामोस को स्कूल से लौटते ही हिरासत में लिया था। उसके बाद अधिकारियों ने बच्चे को एक चारे के रूप में इस्तेमाल किया और अपने घर का दरवाजा खटखटाने के लिए कहा ताकि अंदर के व्यक्ति का पता लगाया जा सके। शिक्षिका ने बताया कि परिवार 2024 में इक्वाडोर से अमेरिका आया था और मामला कोर्ट में है।

हिरासत बच्चे को हिरासत में लेने से इंकार ICE ने इस बात से इनकार किया कि बच्चे को हिरासत में लिया गया है। संघीय एजेंसी ने कहा कि एड्रियन अवैध अप्रवासी है और ICE के अधिकारियों से भागते समय उसने अपने बच्चे को छोड़ दिया था। हालांकि, अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया कि कड़ाके की ठंड में बच्चा सुरक्षित रहे। आरोपी पिता ने ICE अधिकारियों को बताया है कि वह चाहता है कि बच्चा उसके ही साथ रहे, जिसके कारण उसे साथ लाया गया है।

