अमेरिका का ईरान पर भीषण हमला, बुशहर-चाबहार समेत कई शहरों में धमाके; रेलवे पुल उड़ाया

अमेरिका

अमेरिकी सेना बोली- होर्मुज को खुला रखने के लिए किए हमले

अमेरिकी सेना ने कहा कि उसने होर्मुज जलडमरूमध्य को समुद्री यातायात के लिए खुला रखने के लिए ईरान पर नए सिरे से हमले किए हैं। इन हमलों से ईरान के दक्षिणी तट पर स्थित कई शहर दहला गए और कुछ इलाकों में बिजली गुल हो गई। अमेरिकी सेना ने लिखा, 'अमेरिकी केंद्रीय कमान बलों ने होर्मुज जलडमरूमध्य में नौवहन की स्वतंत्रता को खतरे में डालने की ईरान की क्षमता को कम करने के लिए अतिरिक्त हमले शुरू कर दिए हैं।'