अमेरिका ने पाकिस्तान और बांग्लादेश समेत 75 देशों के लिए वीजा पर लगाई रोक

अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने आगामी 21 जनवरी से 75 देशों के लोगों के लिए वीजा प्रक्रिया बंद कर दी है। फॉक्स न्यूज ने यह रिपोर्ट अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा जारी एक आंतरिक ज्ञापन पर आधारित बताई है। यह रोक ब्राजील, सोमालिया, रूस, ईरान , थाईलैंड, इराक, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नाइजीरिया और यमन जैसे कई देशों पर लागू होगी और जब तक विभाग अपनी स्क्रीनिंग प्रक्रियाओं का फिर से मूल्यांकन नहीं कर लेता, तब तक यह अनिश्चित काल तक लागू रहेगी।

बयान क्यों लगाई रोक? स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने कहा, "स्टेट डिपार्टमेंट अपने लंबे समय से चले आ रहे अधिकार का उपयोग करते हुए उन संभावित प्रवासियों को अयोग्य घोषित करेगा, जो अमेरिका में सार्वजनिक बोझ बन सकते हैं।" उन्होंने कहा, "इन 75 देशों से होने वाले आव्रजन को अस्थायी रूप से रोका जाएगा, जब तक कि आव्रजन प्रक्रिया की दोबारा समीक्षा नहीं होती, ताकि ऐसे नागरिकों को रोका जा सके जो कल्याणकारी योजनाओं और सार्वजनिक लाभों का फायदा उठा सकते हैं।"

असर किन लोगों पर पड़ेगा असर? यह प्रतिबंध अमेरिका में रोजगार जैसे उद्देश्यों के लिए जारी किए जाने वाले इमिग्रेंट वीजा पर लागू होगा। हालांकि, यह रोक नॉन-इमिग्रेंट वीजा, जैसे छात्र और पर्यटक वीजा पर लागू नहीं होगी। इसलिए आगामी जून-जुलाई में अमेरिका में होने वाले फुटबॉल के FIFA विश्व कप के लिए यात्रा करने वाले लोगों पर इसका असर नहीं पड़ेगा। बता दें, इस सूची में भारत का नाम नहीं है।

सूची किन-किन देशों पर लगा प्रतिबंध? देशों की सूची में अफगानिस्तान, अल्बानिया, अल्जीरिया, एंटीगुआ और बारबुडा, आर्मेनिया, अजरबैजान, बहामास, बांग्लादेश, बारबाडोस, बेलारूस, भूटान, ब्राजील, बर्मा, कंबोडिया, कैमरून, कोलंबिया, क्यूबा, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, डोमिनिका, मिस्र, इथियोपिया, फिजी, गैम्बिया, जॉर्जिया, घाना, ग्रेनाडा, ग्वाटेमाला, हैती, ईरान, इराक, जमैका, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कोसोवो, कुवैत, किर्गिस्तान, लाओस, लेबनान, लाइबेरिया, लीबिया, मोल्दोवा, मंगोलिया, मोरक्को, नेपाल, नाइजीरिया, पाकिस्तान, कांगो गणराज्य, रूस, रवांडा, सेंट लुसिया, सेनेगल, सोमालिया, सूडान, सीरिया, तंजानिया, थाईलैंड, टोगो, ट्यूनीशिया, युगांडा उरुग्वे, उज़्बेकिस्तान और यमन समेत कुल 75 देश शामिल हैं।

