फ्लोरिडा के रिहायशी इलाके में आसमान से मिसाइल की तरह गिरा विमान

फ्लोरिडा के रिहायशी इलाके में आसमान से मिसाइल की तरह गिरा विमान, 9 लोगों की मौत

लेखन गजेंद्र 09:52 am Nov 02, 202609:52 am

क्या है खबर?

अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में रविवार को एक निजी बिजनेस विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसमें पायलट समेत 9 लोग सवार थे, जिसमें सभी की मौत हो गई। अमेरिकी परिवहन सचिव सीन डफी ने बताया कि लियरजेट 60 ऑस्टिन, टेक्सास से बहामास जा रहा था, जब यह पाम बीच काउंटी के क्रेस्टहेवन इलाके के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हादसे का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें विमान मिसाइल की तरह जमीन पर गिरता और आग का गोला बनता दिख रहा है।