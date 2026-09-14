ईरान से बचाए गए अमेरिकी पायलट ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर अपना अनुभव साझा किया है

ईरान ने मार गिराया था अमेरिकी विमान, अब जिंदा बचे सैनिक ने बताई आपबीती

लेखन आबिद खान 02:40 pm Sep 14, 202602:40 pm

क्या है खबर?

इसी साल अप्रैल में ईरान ने अमेरिका के F-15E स्ट्राइक ईगल विमान को मार गिराया था। इसके बाद विमान में सवार दोनों पायलटों को दुश्मन की धरती पर उतरना पड़ा था। इनमें से एक पायलट को कुछ ही घंटे बाद बचा लिया गया था, जबकि दूसरे को बचाने का अभियान करीब 50 घंटे चला था। अब इस पायलट ने दुश्मन की धरती पर अपने भयावह अनुभव के बारे में पहली बार सार्वजनिक तौर पर बात की है।