एंथ्रोपिक-OpenAI AI के विकास की रफ्तार कम करने की मांग कर रही हैं

व्हाइट हाउस के पूर्व AI प्रमुख ने की एंथ्रोपिक-OpenAI की आलोचना, कहा- दिखावा बंद करें

क्या है खबर?

पिछले कुछ दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की जोखिमों को लेकर चर्चाएं सुर्खियों में है। एंथ्रोपिक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) डारियो अमोदेई से लेकर OpenAI के प्रमुख सैम ऑल्टमैन तक AI के विकास की रफ्तार कम करना चाहते हैं। दूसरी तरफ, इसको लेकर राष्ट्रपति की विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद के अध्यक्ष और व्हाइट हाउस के पूर्व AI प्रमुख डेविड सैक्स ने कंपनियां बिना किसी की इजाजत के खुद ही विकास की रफ्तार कम कर सकती हैं।