आघा सलमान ने जड़ा पहला प्रथम श्रेणी तिहरा शतक

आघा सलमान ने टेस्ट टीम से बाहर होने के बाद जड़ा पहला प्रथम श्रेणी तिहरा शतक

लेखन भारत शर्मा 11:11 am Sep 14, 202611:11 am

क्या है खबर?

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर आघा सलमान ने प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी के पहले दौर में नाबाद तिहरा शतक जड़ दिया। उन्होंने एबटाबाद क्रिकेट स्टेडियम में मार्खोर IT सॉल्यूशंस के खिलाफ किंग्समेन एकेडमी की ओर से 336 गेंदों में नाबाद 300 रन बनाए। उनकी इस आतिशी पारी में 42 चौके और 6 छक्के शामिल थे। यह पारी इंग्लैंड दौरे पर पाकिस्तान की टेस्ट टीम में हुए एक विवादास्पद बदलाव के बाद उन्हें वापस घर भेजे जाने के 2 हफ्ते बाद आई है।