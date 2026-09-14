अगस्त के तीसरे हफ्ते OTT पर लगेगा फिल्मों-सीरीज का तड़का

अगस्त के तीसरे हफ्ते OTT पर होगा धमाका, रिलीज होंगी ये धांसू फिल्में-सीरीज

लेखन अंशिका शुक्ला 11:09 am Sep 14, 202611:09 am

क्या है खबर?

अगस्त के तीसरे हफ्ते में OTT प्लेटफॉर्म पर कई नई फिल्में और वेब सीरीज दस्तक देने वाली हैं। इस हफ्ते दर्शकों को क्राइम, सस्पेंस और थ्रिलर से लेकर रोमांटिक ड्रामा तक, अलग-अलग तरह की भरपूर मनोरंजन देखने को मिलेगा। ऐसे में अगर आप घर बैठे कुछ नया और दिलचस्प देखने की तैयारी कर रहे हैं, तो यह हफ्ता आपके लिए खास रहने वाला है। ऐसे में आइए जानते हैं OTT पर रिलीज होने वाली फिल्मों और सीरीज के बारे में।