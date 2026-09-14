अफगानिस्तान बनाम भारत: दूसरे टी-20 मुकाबले का प्रीव्यू और जरुरी आंकड़े, जानिए कैसी होगी पिच
क्या है खबर?
अफगानिस्तान क्रिकेट टीम और भारतीय क्रिकेट टीम के बीच दूसरा टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला 15 सितंबर को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। 3 मैचों की सीरीज में श्रेयस अय्यर की टीम 1-0 से आगे है। पहले मैच में उसे 7 विकेट से शानदार जीत मिली थी। ऐसे में भारतीय टीम दूसरा मुकाबला जीतकर सीरीज अपने नाम करने के इरादे से उतरेगी। आइए दूसरे मुकाबले का प्रीव्यू और अन्य अहम बातों पर एक नजर डाल लेते हैं।
हेड-टू-हेड
अफगानिस्तान के खिलाफ भारत का पलड़ा रहा है भारी
टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक दोनों टीमों की भिड़ंत में भारतीय टीम का प्रदर्शन कमाल का रहा है।
दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 10 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले गए हैं, जिसमें से 9 मुकाबलों में भारतीय टीम ने जीत (सुपर ओवर सहित) दर्ज की है, जबकि एक मैच में कोई नतीजा नहीं निकल पाया है।
इस प्रारूप में अफगानिस्तान को भारत के खिलाफ अभी भी अपनी पहली जीत की तलाश है।
प्लेइंग इलेवन
इस प्लेइंग इलेवन के साथ नजर आ सकती है भारतीय टीम
पहले मैच में मिली शानदार जीत के बाद भारतीय टीम अपने प्लेइंग इलेवन में कोई बड़ा बदलाव करने को नहीं देखेगी।
संजू सैमसन से एक बड़ी पारी की उम्मीद होगी। पहले मैच में वो कुछ खास नहीं कर पाए थे।
वहीं, अभिषेक शर्मा अपना शानदार फॉर्म इस मैच में भी जारी रखना चाहेंगे।
संभावित एकादश: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती
अफगान
इस संयोजन के साथ उतर सकती है अफगान टीम
अफगानिस्तान के अनुभवी खिलाड़ियों को दूसरे टी-20 मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। रहमानुल्लाह गुरबाज और राशिद खान जैसे स्टार खिलाड़ी पहले मैच में कुछ खास नहीं कर पाए थे।
कई ऑलराउंडर खिलाड़ियों के होने से टीम कागजों पर काफी मजबूत नजर आ रही है।
संभावित एकादश: इब्राहिम जादरान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, दरवेश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, गुलबदीन नायब, मोहम्मद नबी, राशिद खान, मुजीब उर रहमान, नूर अहमद और फजलहक फारूकी
पिच रिपोर्ट
ऐसा रहेगा पिच का मिजाज
अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम बल्लेबाजों के लिए अच्छी मानी जाती है।
तेज आउटफील्ड और छोटी सीमा रेखाएं बल्लेबाजों के पक्ष में जाती हैं। इस पिच पर तेज गेंदबाजों के लिए ज्यादा कुछ नहीं है।
ऐसे में उन्हें विकेट निकालने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होते हैं।
हाउस्टेट के मुताबिक, इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 166 रन है। यहां पर सर्वोच्च टीम स्कोर 221/9 (बनाम बांग्लादेश, 2024) है।
जानकारी
ऐसा रहेगा मौसम
एक्यूवेदर के अनुसार, मैच के दौरान बारिश का खलल देखने को मिल सकता है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहने का अनुमान है। 15 सितंबर को दिल्ली में बारिश होने की 30 प्रतिशत संभावना है।
नजर
इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेगी नजरें
ईशान ने पिछले 10 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में 139.56 की स्ट्राइक रेट से 321 रन बनाए हैं। वहीं, कप्तान श्रेयस के बल्ले से पिछले 10 मैच में 149.05 की स्ट्राइक रेट से 316 रन निकले हैं।
जादरान ने पिछले 9 मैच में 378 रन और गुरबाज ने पिछले 9 मैच में 305 रन बनाए हैं।
गेंदबाजी में अर्शदीप ने पिछले 6 मैचों में 9 विकेट चटकाए हैं। मुजीब के नाम पिछले 9 मैच में 12 विकेट दर्ज है।
जानकारी
कब और कहां देखें मुकाबला?
भारत और अफगानिस्तान के बीच यह मैच 15 सितंबर को अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से देखा जा सकता है। इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप पर होगी। सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा।