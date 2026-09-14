अफगानिस्तान बनाम भारत: दूसरे टी-20 मुकाबले का प्रीव्यू और जरुरी आंकड़े, जानिए कैसी होगी पिच

ईशान ने पिछले 10 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में 139.56 की स्ट्राइक रेट से 321 रन बनाए हैं। वहीं, कप्तान श्रेयस के बल्ले से पिछले 10 मैच में 149.05 की स्ट्राइक रेट से 316 रन निकले हैं।

जादरान ने पिछले 9 मैच में 378 रन और गुरबाज ने पिछले 9 मैच में 305 रन बनाए हैं।

गेंदबाजी में अर्शदीप ने पिछले 6 मैचों में 9 विकेट चटकाए हैं। मुजीब के नाम पिछले 9 मैच में 12 विकेट दर्ज है।