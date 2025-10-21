FBI के निदेशक काश पटेल को दिवाली की शुभकामना देने पर आलोचना का सामना करना पड़ा

अमेरिका के FBI निदेशक काश पटेल को दिवाली की शुभकामनाएं देना भारी पड़ा, अमेरिकी नागरिक चिढ़े

लेखन गजेंद्र 02:06 pm Oct 21, 202502:06 pm

क्या है खबर?

अमेरिका में संघीय जांच ब्यूरो (FBI) के भारतीय मूल के निदेशक काश पटेल को दिवाली की शुभकामना देना भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर लोगों ने उनकी काफी आलोचना की है। पटेल ने सोमवार को एक्स पर शुभ दिपावली का पोस्टर साझा कर लिखा, 'दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दुनियाभर में रोशनी के त्योहार का जश्न मनाते हुए, बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में।' इस पोस्ट को पटेल ने FBI के आधिकारिक एक्स हैंडल से भी आगे बढ़ाया था।