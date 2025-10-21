अमेरिका के FBI निदेशक काश पटेल को दिवाली की शुभकामनाएं देना भारी पड़ा, अमेरिकी नागरिक चिढ़े
क्या है खबर?
अमेरिका में संघीय जांच ब्यूरो (FBI) के भारतीय मूल के निदेशक काश पटेल को दिवाली की शुभकामना देना भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर लोगों ने उनकी काफी आलोचना की है। पटेल ने सोमवार को एक्स पर शुभ दिपावली का पोस्टर साझा कर लिखा, 'दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दुनियाभर में रोशनी के त्योहार का जश्न मनाते हुए, बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में।' इस पोस्ट को पटेल ने FBI के आधिकारिक एक्स हैंडल से भी आगे बढ़ाया था।
आलोचना
पटेल की पोस्ट पर क्या आए नफरत भरे कमेंट?
पटेल के पोस्ट के बाद उसमें नफरती कमेंट की बाढ़ आ गई। एक एक्स उपयोगकर्ता ने लिखा, 'नहीं। अमेरिका ईसाई राष्ट्र है।' दूसरे ने लिखा, 'ईसा मसीह के अलावा कोई चीज नहीं है।' एक अन्य ने लिखा, 'हमें सभी हिंदुओं को निर्वासित करना होगा।' एक अमेरिकी नागरिक ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को टैग कर लिखा, 'हम अमेरिकी हैं और FBI निदेशक आप भी। हम विदेशी त्योहार नहीं मनाते। एक देश चुनिए। यहां भारतीय संस्कृति का कोई उत्सव नहीं होना चाहिए।'
ट्विटर पोस्ट
दिवाली पर काश पटेल का संदेश
A very Happy Diwali to all: 🙏🏼🪔🎆 https://t.co/jr2YEGXpN1— FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) October 20, 2025
पहचान
कौन हैं काश पटेल?
44 वर्षीय पटेल का पूरा नाम कश्यप प्रमोद पटेल है जिनका जन्म न्यूयॉर्क में हुआ था। उनका परिवार वडोदरा का रहने वाला है। पटेल पेश से वकील हैं। उन्हें ट्रंप के करीबियों में गिना जाता है। ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान वह राष्ट्रपति के उप सहायक और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में आतंकवाद निरोध के वरिष्ठ निदेशक के रूप में कार्य कर चुके हैं। पटेल ने FBI के पूर्व प्रमुख क्रिस्टोफर रे का स्थान लिया है।