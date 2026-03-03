ईरान के ड्रोन हमले के बाद सऊदी अरब और कुवैत में अमेरिकी दूतावास बंद

ईरान के हमले के बाद सऊदी और कुवैत में अमेरिकी दूतावास बंद

लेखन गजेंद्र 03:10 pm Mar 03, 202603:10 pm

क्या है खबर?

अमेरिका ने सऊदी अरब और कुवैत में ईरान के ड्रोन हमलों के बाद अपने दूतावास कार्यालय और महावाणिज्य दूतावास बंद कर दिए हैं। ईरान ने मंगलवार तड़के रियाद और कुवैत में अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाते हुए ड्रोन से हमला किया था, जिसके बाद वहां आग लग गई थी। अमेरिकी दूतावासों ने एक्स पर जारी बयान में बताया कि वीजा औऱ उससे संबंधित सभी काम रद्द हैं। हालांकि, यह नहीं बताया है कि कार्यालय कब खुलेंगे।