अमेरिका में समय से पहले क्यों बंद हो गया मस्क की अगुवाई वाला DOGE? जानिए कारण

अमेरिकी राष्ट्रपति का पद संभालते ही डोनाल्ड ट्रंप ने जितनी जोर-शोर से सरकारी दक्षता विभाग (DOGE) की शुरूआत की थी, वह उतने ही गुपचुप तरीके से बंद कर दिया गया है। ट्रंप ने संघीय खर्च में कटौती और एजेंसियों को छोटा करने के लिए अपने करीबी सहयोगी एलन मस्क के नेतृत्व में इसे बनाया था। अमेरिका के कार्मिक प्रबंधन कार्यालय (OPM) ने DOGE बंद होने पुष्टि की है। आखिर क्यों DOGE समय से पहले बंद हो गया? आइए, जानते हैं।

सरकार कब शुरू हुआ था DOGE? DOGE को राष्ट्रपति ट्रंप के एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर के बाद 20 जनवरी, 2025 को शुरू किया गया था। इसे 4 जुलाई, 2026 तक काम करना था, लेकिन समय से 8 महीने पहले इसे बंद कर दिया गया है। OPM ने विभाग के बंद होने की है पुष्टि करते हुए कहा कि DOGE अब एक अलग विभाग के रूप में काम नहीं करता है, और इसके कई कार्य अब OPM को सौंप दिए गए हैं।

कारण DOGE के बंद होने का क्या रहा कारण? DOGE ने अपनी शुरूआत से सरकारी कर्मचारियों, बजट और कार्यक्रमों को कम करने के आक्रामक प्रयास किए, जिससे यह लोगों को प्रभावित करने में सफल रहा। इसके बाद कानूनी चुनौतियों, आंतरिक विवादों और अपेक्षित बचत न मिलने के कारण यह असफल रहा। DOGE का दावा था कि वह अरबों डॉलर बचाएगा, लेकिन यह पारदर्शिता की कमी और अवैध आदेशों से भरा था। इसने कभी लागत बचत का विस्तृत विवरण जारी नहीं किया, जिससे इसके प्रभाव को मापना मुश्किल हो गया।

कारण मस्क और ट्रंप के झगड़े से भी पड़ा असर DOGE के बंद होने के पीछे एक बड़ा कारण राष्ट्रपति ट्रंप और उनके अरबपति सहयोगी एलन मस्क के बीच विवाद बढ़ना भी बताया जाता है। दरअसल, मस्क ने मई में DOGE से इस्तीफा दे दिया था क्योंकि उनको कॉन्ट्रैक्ट के तहत 130 दिन के लिए संभालना था, लेकिन इसके साथ ही ट्रंप और मस्क की दोस्ती में भी दरार दिखी। यह दरार मस्क द्वारा ट्रंप के 'बिग ब्यूटीफुल बिल' की आलोचना करने से और बढ़ गया था।

टीम DOGE की टीम फिर अपने पुराने काम में लौटी DOGE की स्थापना के समय ही विवेक रामास्वामी हट गए थे। मस्क अपने पुराने कारोबार में लौट चुके हैं। विभाग बंद होने के बाद एयर BNB के सह-संस्थापक जो गेबिया अब सरकारी वेबसाइटों को बेहतर बनाएंगे। जैकरी टेरेल स्वास्थ्य एवं मानव सेवा विभाग में मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी हैं। रचेल रिले नौसेना अनुसंधान कार्यालय का नेतृत्व करेंगी। एमी ग्लीसन, जेरमी लेविन, एडवर्ड कोरिस्टाइन, स्कॉट लैंगमैक और स्कॉट कुपोर को भी अन्य विभागों का दायित्व दिया गया है।

फैसले DOGE के कुछ बड़े काम DOGE ने 56,000 सरकारी कर्मचारियों की छंटनी की और करीब 75,000 कर्मचारियों को इस्तीफा देने या बायआउट स्वीकार करने पर मजबूर किया। विभाग ने संघीय एजेंसियों में भर्ती पर रोक लगाई और हर 4 रिटायरिंग पर 1 नई नियुक्ति की मंजूरी दी गई। विभाग ने शैक्षिक संस्थानों में खर्चों में कटौती की और विविधता, समानता और समावेश कार्यक्रमों को हटाया। USAID और वॉयस ऑफ अमेरिका जैसी एजेंसियों को बंद कर 12.4 अरब डॉलर बचत का दावा किया।