अमेरिका ने 3,500 अतिरिक्त सैनिकों को पश्चिम एशिया में तैनात किया है

ईरान में जमीनी अभियान की तैयारी में अमेरिका, 3,500 सैनिक पश्चिम एशिया पहुंचे

लेखन आबिद खान 09:19 am Mar 29, 202609:19 am

क्या है खबर?

अमेरिका ईरान में अब जमीनी अभियान शुरू करने की तैयारी कर रहा है। बीते दिन 3,500 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक पश्चिम एशिया पहुंच चुके हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के अनुसार, ये सैनिक हमलावर जहाज USS त्रिपोली के जरिए वहां पहुंचे हैं और 31वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट का हिस्सा हैं। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में जमीनी सैनिकों की तैनाती को मंजूरी दी है या नहीं।