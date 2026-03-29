ईरान में जमीनी अभियान की तैयारी में अमेरिका, 3,500 सैनिक पश्चिम एशिया पहुंचे
क्या है खबर?
अमेरिका ईरान में अब जमीनी अभियान शुरू करने की तैयारी कर रहा है। बीते दिन 3,500 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक पश्चिम एशिया पहुंच चुके हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के अनुसार, ये सैनिक हमलावर जहाज USS त्रिपोली के जरिए वहां पहुंचे हैं और 31वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट का हिस्सा हैं। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में जमीनी सैनिकों की तैनाती को मंजूरी दी है या नहीं।
जहाज
USS त्रिपोली पर लड़ाकू और रसद विमान भी तैनात
CENTCOM ने एक बयान में कहा, 'USS त्रिपोली पर सवार अमेरिकी नाविक और मरीन 27 मार्च को अमेरिकी सेंट्रल कमांड के जिम्मेदारी वाले क्षेत्र में पहुंचे। यह अमेरिका श्रेणी की एम्फीबियस असॉल्ट शिप की 31वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट के फ्लैगशिप के तौर पर काम करता है। इस समूह में लगभग 3,500 नाविक और मरीन के अलावा ट्रांसपोर्ट और स्ट्राइक लड़ाकू विमान, साथ ही एम्फीबियस असॉल्ट और टैक्टिकल संसाधन शामिल हैं।'
तैनाती
जमीन पर सैनिकों की तैनाती को लेकर अभी संशय
वाशिंगटन पोस्ट ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा है कि अभी स्पष्ट नहीं है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने जमीन पर सैनिकों की तैनाती को मंजूरी दी है या नहीं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भी कहा कि अमेरिका का का लक्ष्य जमीनी सैनिकों की तैनाती के बिना अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना है। दरअसल, ट्रंप प्रशासन पर जमीनी सैनिकों को तैनात नहीं करने का घरेलू स्तर पर काफी दबाव है।