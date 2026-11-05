अमेरिका में मध्यावधि चुनाव जीतने के बाद डेमोक्रेट्स ईरान युद्ध और टैरिफ पर लाएंगे 2 विधेयक

डेमोक्रेट्स इन विधेयकों को जनवरी 2027 में कांग्रेस के फिर से शुरू होने पर पेश करने की योजना बना रहे हैं। इनमें उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ कटौती का एक विधेयक भी शामिल है।

सांसद टेड लियू ने सीधे तौर पर कहा कि वे ईरान युद्ध को रोकने और उपभोक्ताओं पर टैरिफ कम करने के लिए एक विधेयक पारित करेंगे।

भले ही उनके पास अधिक सीटें हों, फिर भी उन्होंने माना कि यह आसान नहीं होगा। ट्रंप अभी भी नए कानूनों को वीटो कर सकते हैं, इसलिए बड़े बदलावों में कुछ समय लग सकता है।

बता दें कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पर डेमोक्रेट ने कब्जा कर लिया है, जबकि सीनेट में भी डेमोक्रेट्स के पास बहुमत है। ऐसे में ट्रंप के लिए कोई विधेयक पास करना आसान नहीं होगा।