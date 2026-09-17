अमेरिकी जहाजों को निशाना नहीं बनाएंगे हूती, बदले में सऊदी की मदद नहीं करेगा अमेरिका- रिपोर्ट

यमन में अमेरिका के पूर्व उपराजदूत नबील खौरी ने कहा कि ट्रंप प्रशासन और हूतियों के बीच एक तरह का मौन समझौता हो गया है।

उन्होंने कहा, "हूती अमेरिकी प्रशासन को आश्वासन दे रहे हैं कि लाल सागर में अमेरिकी और अंतरराष्ट्रीय नौवहन प्रभावित नहीं होगा, लेकिन एकमात्र खतरा सऊदी जहाजों या सऊदी तेल ले जाने वाले जहाजों को है।"

टाइम्स ऑफ इजरायल ने दावा किया कि हूतियों ने इजरायली जहाजों पर भी हमला न करने का आश्वासन दिया है।