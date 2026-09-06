अमेरिका ने ईरानी जहाज पर हमले का वीडियो जारी किया है

अमेरिका ने ईरान का जहाज डूबोया, कहा- समुद्र की तलहटी में अपनी नौसेना से जा मिला

लेखन आबिद खान 09:25 am Sep 06, 202609:25 am

क्या है खबर?

अमेरिका की केंद्रीय कमान (CENTCOM) ने दावा किया कि उसने ईरान के साथ चल रहे युद्ध के दौरान एक और जहाज पर हमला किया है। CENTCOM ने बताया कि उसने ओमान की खाड़ी में MT काइलो नामक जहाज पर हमला किया है। ये दशकों में ईरान के पेट्रोलियम बुनियादी ढांचे के खिलाफ सबसे महत्वपूर्ण सैन्य कार्रवाइयों में से एक है। इस जहाज पर कोमोरोस का झंडे लगा था और इसे नॉक्सन के नाम से भी जाना जाता है।