हवा में ईंधन भरने वाला अमेरिका का KC-135 विमान इराक के ऊपर दुर्घटनाग्रस्त
क्या है खबर?
अमेरिका ने ईरान के साथ जंग में हवा में उड़ते हुए ईंधन भरने वाला अपना बड़ा KC-135 विमान खो दिया है। वह शुक्रवार तड़के इराक के ऊपर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अमेरिकी केंद्रीय कमान (CENTCOM) ने इसकी जानकारी दी। उसने बयान जारी कर बताया कि उसे ईंधन भरने वाले KC-135 विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की जानकारी मिली है। यह घटना ईरान के खिलाफ उसके 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' के दौरान मित्र देशों के हवाई क्षेत्र में घटी है। बचाव कार्य जारी है।
घटना
किसी गोलीबारी में दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ विमान- CENTCOM
CENTCOM ने बयान में बताया, "इस घटना में 2 विमान शामिल थे। एक विमान पश्चिमी इराक में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जबकि दूसरा सुरक्षित रूप से उतर गया। यह न तो शत्रुतापूर्ण गोलीबारी के कारण हुआ और न ही मित्रतापूर्ण गोलीबारी के कारण। स्थिति में जैसे-जैसे प्रगति होगी, और अधिक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। हम आपसे धैर्य बनाए रखने का अनुरोध करते हैं ताकि हम अतिरिक्त जानकारी जुटा सकें और सैन्य कर्मियों के परिवारों को स्पष्टता प्रदान कर सकें।"
हादसा
विमान में सवार थे 3 लोग
अमेरिकी सेना ने अपने बयान में यह नहीं बताया कि विमान में कितने लोग सवार और उनकी मौजूदा स्थिति क्या है। हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स में खबर आ रही है कि घटना के समय विमान में चालक दल के 3 से 6 सदस्य सवार थे। अभी तक किसी का पता नहीं चला है। बताया जा रहा है कि संभवत: यह घटना विमानों के टकराने से हुई है। हवा में ईंधन भरना काफी जोखिम भरा काम होता है।
जिम्मेदारी
इराक के सशस्त्र समूह ने ली जिम्मेदारी
अमेरिकी सेना ने भले ही अपने बयान में बताया है कि विमान किसी हवाई हमले और गोलीबारी में नहीं गिरा है, लेकिन ईरान समर्थित सशस्त्र गुट ने इसका खंडन किया है। इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक नामक समूह ने पश्चिमी इराक में अमेरिकी सैन्य ईंधन भरने वाले विमान को गिराने की जिम्मेदारी ली है। समूह ने एक बयान में कहा कि उसने अपने देश की संप्रभुता और हवाई क्षेत्र की रक्षा में KC-135 विमान को मार गिराया था।
ट्विटर पोस्ट
हवा में ईंधन भरने का होता है जोखिम
A USAF KC-135 has crashed over Iraq, possibly after a mid air collision.— Air Power (@RealAirPower1) March 12, 2026
Aerial refueling has its perils. Pilots and crew make it look easy, but it is anything but. When things go wrong, the consequences can be catastrophic. Here is a clip from a few years back showing a near… pic.twitter.com/BIYcBVKgNQ