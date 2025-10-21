दिवाली पर अमेरिका के स्वामीनारायण मंदिर में आतिशबाजी का प्रदर्शन, रौशन हुआ आसमान

दिवाली

ट्रंप ने दी दिवाली की बधाई, होगी रिसेप्शन पार्टी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर भारतीय समुदाय को दिवाली पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने इसे प्रकाश का त्योहार बताते हुए कहा कि यह कई अमेरिकियों के लिए, दिवाली अंधकार पर प्रकाश की विजय का एक शाश्वत स्मरण है। उन्होंने प्रार्थना की कि दिवाली मनाने वाले हर अमेरिकी के लिए, यह पर्व स्थायी शांति, समृद्धि, आशा और शांति लाए। ट्रंप दिवाली पर व्हाइट हाउस में आयोजित रिसेप्शन पार्टी में अमेरिकी-भारतीय समुदाय की मेजबानी भी करेंगे।