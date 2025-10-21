दिवाली पर अमेरिका के स्वामीनारायण मंदिर में आतिशबाजी का प्रदर्शन, रौशन हुआ आसमान
क्या है खबर?
रौशनी का त्योहार दिवाली भारत के साथ दुनिया के अन्य देशों में भी धूमधाम से मनाया गया। अमेरिका के न्यू जर्सी में रात को आतिशबाजी का प्रदर्शन हुआ। न्यू जर्सी के रॉबिंसविले स्थित BAPS स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर में शानदार आतिशबाजी हुई। इस दौरान पूरा आसमान रौशनी से जगमगा गया। केवल न्यू जर्सी ही नहीं बल्कि अमेरिका के अन्य राज्यों के स्वामीनारायण मंदिर में भी आतिशबाजी की ऐसी ही झटा देखने को मिली।
दिवाली
ट्रंप ने दी दिवाली की बधाई, होगी रिसेप्शन पार्टी
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर भारतीय समुदाय को दिवाली पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने इसे प्रकाश का त्योहार बताते हुए कहा कि यह कई अमेरिकियों के लिए, दिवाली अंधकार पर प्रकाश की विजय का एक शाश्वत स्मरण है। उन्होंने प्रार्थना की कि दिवाली मनाने वाले हर अमेरिकी के लिए, यह पर्व स्थायी शांति, समृद्धि, आशा और शांति लाए। ट्रंप दिवाली पर व्हाइट हाउस में आयोजित रिसेप्शन पार्टी में अमेरिकी-भारतीय समुदाय की मेजबानी भी करेंगे।
ट्विटर पोस्ट
अमेरिका के स्वामीनारायण मंदिर में आतिशबाजी का दृश्य
#WATCH | United States: BAPS Swaminarayan Akshardham Temple in Robbinsville, New Jersey displays its iconic fireworks on the occasion of #Diwali pic.twitter.com/sriKKvaE3C— ANI (@ANI) October 21, 2025