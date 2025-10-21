ट्रंप की चीन को चेतावनी, कहा- व्यापार समझौता न होने पर 155 प्रतिशत टैरिफ लगेगा

डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को टैरिफ की चेतावनी दी

क्या है खबर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग जल्द निष्पक्ष व्यापार समझौता नहीं करेंगे तो चीनी वस्तुओं पर 155 प्रतिशत तक टैरिफ लगाया जा सकता है। ट्रंप ने यह बात व्हाइट हाउस में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के सामने कही, जो खनिज समझौते के लिए अमेरिका दौरे पर हैं। ट्रंप ने चीन को अक्टूबर तक का समय दिया है, जिसके बाद 1 नवंबर से बढ़े हुए टैरिफ लागू होंगे।