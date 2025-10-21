ट्रंप की चीन को चेतावनी, कहा- व्यापार समझौता न होने पर 155 प्रतिशत टैरिफ लगेगा
क्या है खबर?
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग जल्द निष्पक्ष व्यापार समझौता नहीं करेंगे तो चीनी वस्तुओं पर 155 प्रतिशत तक टैरिफ लगाया जा सकता है। ट्रंप ने यह बात व्हाइट हाउस में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के सामने कही, जो खनिज समझौते के लिए अमेरिका दौरे पर हैं। ट्रंप ने चीन को अक्टूबर तक का समय दिया है, जिसके बाद 1 नवंबर से बढ़े हुए टैरिफ लागू होंगे।
बयान
ट्रंप ने क्या कहा?
ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, "मुझे लगता है चीन हमारा बहुत सम्मान करता है। वे टैरिफ के रूप में हमें काफी पैसा दे रहे हैं। आप जानते हैं, वे 55 प्रतिशत का भुगतान कर रहे हैं, यह बहुत अधिक धनराशि है और अगर हम कोई समझौता नहीं करते हैं तो चीन 1 नवंबर से संभावित रूप से 155 प्रतिशत का भुगतान कर सकता है। हमें उम्मीद है कि हम राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ बहुत निष्पक्ष व्यापार समझौता कर पाएंगे।"
मुलाकात
ट्रंप और शी की दक्षिण कोरिया में होगी मुलाकात
ट्रंप ने पत्रकारों को बताया कि दक्षिण कोरिया में उनकी और राष्ट्रपति शी की मुलाकात हो सकती है। साथ उन्होंने अगले साल की शुरूआत में चीन जाने के न्यौते को भी स्वीकार कर लिया है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेन्ट का कहना है कि अमेरिकी और चीनी अधिकारी इस सप्ताह मलेशिया में व्यापार समझौतों पर चर्चा करेंगे। बता दें कि चीन ने व्यापार तनाव के बीच सितंबर में अमेरिका से सोयाबीन की एक भी खेप आयात नहीं की है।