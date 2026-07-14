अमेरिका ने लगातार तीसरे दिन ईरान पर हमला किया है

अमेरिका ने ईरान पर फिर किया हमला, ट्रंप बोले- होर्मुज में जहाजों से 20 प्रतिशत शुल्क वसूलेंगे

लेखन आबिद खान 10:27 am Jul 14, 202610:27 am

क्या है खबर?

अमेरिका ने ईरान में करीब 5 घंटे तक लगातार बमबारी की है। इस दौरान बुशहर, चाबहार, जास्क, कोनार्क, अबू मूसा और बंदर अब्बास में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। ये लगातार तीसरा दिन है, जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है। वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरूमध्य पर कब्जा करने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका होर्मुज की सुरक्षा करेंगा और बदले में जहाजों से 20 प्रतिशत शुल्क वसूला जाएगा।