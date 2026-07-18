अमेरिकी हमलों में ईरान में पुल तबाह हुआ

अमेरिका का लगातार 7वीं रात ईरान पर हमला, पुल-बिजली संयंत्र निशाने पर; खोरमाबाद में धमाके

लेखन आबिद खान 10:01 am Jul 18, 202610:01 am

क्या है खबर?

अमेरिका ने लगातार 7वीं रात ईरान पर हमले किए हैं। अमेरिका ने दक्षिणी ईरान में पुलों, हवाई अड्डों, बिजली संयंत्रों और एक रेलवे स्टेशन को निशाना बनाया है। अल जजीरा के मुताबिक, इन हमलों में सीरिक, बुशेहर, बंदर अब्बास, केश्म द्वीप और यज्द को निशाना बनाया गया। वहीं, लोरेस्टान प्रांत के खोरमाबाद शहर में भी धमाकों की खबर है। इसके बाद ईरान ने भी खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगियों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की है।