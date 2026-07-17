ईरान ने जॉर्डन में तैनात कई अमेरिकी सैन्य-लड़ाकू विमानों और ड्रोन को तबाह करने का दावा किया

ईरान का दावा, जॉर्डन में तैनात कई अमेरिकी सैन्य-लड़ाकू विमानों और ड्रोन को तबाह किया

लेखन गजेंद्र 04:31 pm Jul 17, 202604:31 pm

क्या है खबर?

ईरान ने शुक्रवार को दावा किया कि उसने जॉर्डन में तैनात कई अमेरिकी सैन्य विमानों को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमला किया, जिसमें अमेरिका को बड़ा नुकसान हुआ है। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) ने बताया कि उसने शुक्रवार दोपहर को रात भर हुए अमेरिकी हमलों को जवाब में अमेरिकी सैन्य विमानों पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे थे। हमले में कई ईंधन भरने वाले विमान और लड़ाकू विमान नष्ट हो गए और कई अन्य को गंभीर नुकसान पहुंचा है।