प्रियंका चोपड़ा 'वाराणसी' से धमाकेदार वापसी को तैयार, जानिए उनकी पिछली 5 हिंदी फिल्मों का हाल

प्रियंका चोपड़ा 'वाराणसी' से धमाकेदार वापसी को तैयार, जानिए उनकी पिछली 5 हिंदी फिल्मों का हाल
क्या है खबर?
बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने वाली ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा एक बार फिर भारतीय सिनेमाई पर्दे पर तहलका मचाने के लिए तैयार हैं। दर्शकों में उनकी फिल्म 'वाराणसी' को लेकर भारी उत्साह है। हॉलीवुड का रुख करने से पहले बॉक्स ऑफिस पर प्रियंका का ग्राफ मिला-जुला रहा था। प्रियंका 44 साल की हो गई हैं। आइए उनकी पिछली 5 हिंदी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं।
#1
'द स्काई इज पिंक'
प्रियंका आखिरी बार साल 2019 में आई हिंदी फिल्म 'द स्काई इज पिंक' में दिखी थीं। शोनाली बोस के निर्देशन में बनी इस बायोग्राफिकल ड्रामा में प्रियंका ने एक मजबूत मां (अदिति चौधरी) का किरदार निभाया था, जिसमें उनके साथ फरहान अख्तर और जायरा वसीम मुख्य भूमिकाओं में थे।
फिल्म में प्रियंका के अभिनय की समीक्षकों ने जमकर तारीफ की थी, लेकिन 25 करोड़ के बजट वाली ये फिल्म भारत में महज 15 करोड़ रुपये जुटा पाई थी।
#2
'मैरी कॉम'
साल 2014 में मशहूर भारतीय महिला मुक्केबाज मैरी कॉम की जिंदगी पर बनी इस बायोपिक के लिए प्रियंका ने कड़ी मेहनत की थी।
उनके दमदार अभिनय की समीक्षकों के साथ-साथ दर्शकों ने भी खूब तारीफ की।
करीब 38 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 56 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। इस फिल्म के लिए प्रियंका को कई बड़े पुरस्कार भी मिले थे।
#3
'गुंडे'
साल 2014 में आई एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'गुंडे' में प्रियंका चोपड़ा ने 'नंदिता' नाम की एक कैबरे डांसर और पुलिस अफसर का दमदार किरदार निभाया था।
यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी इस फिल्म में उनके साथ रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म के गानों और प्रियंका के ग्लैमरस अंदाज को दर्शकों ने बेहद पसंद किया था।
करीब 50 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने भारत में 78 करोड़ रुपये की कमाई की थी।
#4 और #5
'गोलियों की रासलीला रामलीला' और 'कृष 3'
नवंबर 2013 की शुरुआत में आई ऋतिक रोशन अभिनीत 'कृष 3' में प्रियंका ने मुख्य भूमिका निभाई थी, जिसने दुनियाभर में 393 करोड़ रुपये कमाकर 'ब्लॉकबस्टर' इतिहास रचा।
इसके ठीक 2 हफ्ते बाद आई संजय लीला भंसाली की 'रामलीला' में प्रियंका ने हालांकि मुख्य रोल नहीं किया था, लेकिन उनके स्पेशल आइटम सॉन्ग 'राम चाहे लीला' सुपर-डुपरहिट हुआ था। सिर्फ एक गाने से महफिल लूटने वाली प्रियंका की ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी।