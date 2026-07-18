प्रियंका चोपड़ा की पिछली 5 हिंदी फिल्मों का रिपोर्ट कार्ड

प्रियंका चोपड़ा 'वाराणसी' से धमाकेदार वापसी को तैयार, जानिए उनकी पिछली 5 हिंदी फिल्मों का हाल

लेखन नेहा शर्मा 11:04 am Jul 18, 202611:04 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने वाली ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा एक बार फिर भारतीय सिनेमाई पर्दे पर तहलका मचाने के लिए तैयार हैं। दर्शकों में उनकी फिल्म 'वाराणसी' को लेकर भारी उत्साह है। हॉलीवुड का रुख करने से पहले बॉक्स ऑफिस पर प्रियंका का ग्राफ मिला-जुला रहा था। प्रियंका 44 साल की हो गई हैं। आइए उनकी पिछली 5 हिंदी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं।