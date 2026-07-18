अमेरिका द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद पंजाब पुलिस का अधिकारी गिरफ्तार

पंजाब पुलिस ने अपने ही अधिकारी गुरिंदरजीत नागरा को किया गिरफ्तार, FBI ने लगाए थे आरोप

लेखन आबिद खान 11:26 am Jul 18, 202611:26 am

क्या है खबर?

पंजाब पुलिस ने अपने ही अधिकारी गुरिंदरजीत सिंह नागरा को गिरफ्तार कर लिया है। नागरा पर अमेरिका की FBI ने गैंगस्टर जग्गु भगवानपुरिया के संगठित अपराध गिरोह चलाने में भूमिका होने के आरोप लगाए थे। FBI ने कहा था कि कथित 3.4 करोड़ रुपये की रंगदारी में नागरा की भूमिका थी। इससे पहले नागरा को पुलिस लाइंस में स्थानांतरित कर दिया गया था। अब उसे गिरफ्तार कर जबरन वसूली और भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।