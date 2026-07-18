वांगचुक की पत्नी बोलीं- बिना सहमति उन्हें दवा न दें; अभिजीत दिपके भूख हड़ताल पर बैठे

दिपके ने कहा, "मैं आज से अनशन शुरू कर रहा हूं। 20 जुलाई को हमारा संसद मार्च भी होगा और मेरा अनशन भी जारी रहेगा। इन्हें लगता है कि सोनम सर को यहां से उठाकर अंदर ले जाने से यह आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यह आंदोलन जारी रहेगा।"

वहीं, CJP ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'अभिजीत दिपके अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गए हैं। 20 जुलाई को होने वाला संसद मार्च तय कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेगा।'