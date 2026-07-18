लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर अब आमिर खान

आमिर खान को तीसरी शादी के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी, 'लव जिहाद' का आरोप

लेखन नेहा शर्मा 10:34 am Jul 18, 202610:34 am

क्या है खबर?

लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से अब बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान को जान से मारने की धमकी मिलने की खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गौरी स्प्रैट के साथ तीसरी शादी करने के बाद आमिर बिश्नोई गैंग के निशाने पर आ गए हैं। गैंग ने उन पर अपनी शादियों के जरिए 'लव जिहाद' को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। सलमान के बाद अब आमिर खान को मिली इस सीधी धमकी से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं।