आमिर खान को तीसरी शादी के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी, 'लव जिहाद' का आरोप
क्या है खबर?
लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से अब बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान को जान से मारने की धमकी मिलने की खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गौरी स्प्रैट के साथ तीसरी शादी करने के बाद आमिर बिश्नोई गैंग के निशाने पर आ गए हैं। गैंग ने उन पर अपनी शादियों के जरिए 'लव जिहाद' को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। सलमान के बाद अब आमिर खान को मिली इस सीधी धमकी से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं।
ऑडियो क्लिप
'आरजू बिश्नोई' का ऑडियो क्लिप वायरल
गौरी संग तीसरी शादी के बाद आमिर को सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिली है।
कथित पोस्ट में अभिनेता पर 'लव जिहाद' को बढ़ावा देने का गंभीर आरोप लगाया गया है। इस मामले में इंटरनेट पर एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हो रहा है।
दावा है कि इसमें आरजू बिश्नोई नामक व्यक्ति की आवाज है, जिसे बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया जा रहा है। इस ऑडियो ने आमिर के साथ-साथ सुरक्षा एजेंसियाें की चिंता बढ़ा दी है।
जांच
मुंबई पुलिस को नहीं मिली शिकायत, फेसबुक पोस्ट की जांच में जुटी क्राइम ब्रांच
मुंबई पुलिस के अनुसार, अभिनेता या उनकी टीम की तरफ से इस धमकी के संबंध में कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली है।
पुलिस को मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए इस मामले की जानकारी मिली, जिसके बाद उन्होंने संबंधित फेसबुक पोस्ट की जांच शुरू कर दी है।
खतरे की गंभीरता को देखते हुए मुंबई क्राइम ब्रांच भी सच्चाई का पता लगाने में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि लिखित शिकायत मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।