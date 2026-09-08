हूती विद्रोहियों का सऊदी अरब के हवाई अड्डों और तेल सुविधाओं पर हमला, 73 घायल

यमन में लड़ रहे सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के प्रवक्ता मेजर जनरल तुर्की अल-मलिकी ने कहा कि हूतियों ने आभा, खमीस मुशैत, जिजान और नजरां प्रांतों में हमले किए।

उन्होंने कहा, "यह हमले सऊदी अरब की संप्रभुता का स्पष्ट उल्लंघन है और नागरिकों और निवासियों के लिए सीधा खतरा पैदा करते हैं।"

वहीं, सऊदी के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि दक्षिण में कई ऊर्जा क्षेत्रों को निशाना बनाया गया, जिससे आग लग गई और परिचालन ठप हो गया।