अमेरिकी सेना ने बोत्सवाना ध्वज वाले तेल टैंकर को ईरानी बंदरगाह जाने से रोका (प्रतीकात्मक तस्वीर)

अमेरिकी सेना ने बोत्सवाना ध्वज वाले तेल टैंकर को ईरानी बंदरगाह जाने से रोका, मिसाइल दागी

लेखन गजेंद्र 10:20 am Jun 03, 202610:20 am

क्या है खबर?

अमेरिकी सेना ने बुधवार को होर्मुज जलडमरूमध्य के पास ईरानी बंदरगाहों पर जारी नाकाबंदी के बीच एक खाली तेल टैंकर पर हमला किया है। सेना ने बोत्सवाना का झंडा लगे जहाज एम-टी लेक्सी के ख़िलाफ नाकाबंदी के उपाय लागू किए। खाली तेल टैंकर वाला जहाज ईरानी बंदरगाह की ओर बढ़ रहा था। अमेरिकी सेना ने जहाज के इंजन रूम में एक हेलफायर मिसाइल दागकर उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। इससे पहले उसने जहाज को कड़ी चेतावनी दी थी।