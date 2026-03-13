अमेरिका ने भारत के बाद अन्य देशों को भी रूस से तेल खरीदने की अनुमति दी (प्रतीकात्मक तस्वीर)

लेखन गजेंद्र 09:58 am Mar 13, 202609:58 am

क्या है खबर?

अमेरिका ने पश्चिम एशिया में तनाव के बीच अन्य देशों को भी रूस से तेल खरीदने की अनुमति दे दी है। यह जानकारी अमेरिकी वित्त विभाग ने दी है। वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने शुक्रवार को एक्स पर लिखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वैश्विक ऊर्जा बाजारों में स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए निर्णायक कदम उठा रहे हैं और आतंकवादी ईरानी शासन से पैदा खतरे और अस्थिरता से निपटते हुए कीमतों को कम रखने कोशिश कर रहे हैं।