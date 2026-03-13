अमेरिका ने भारत के बाद अन्य देशों को भी रूस से तेल खरीदने की अनुमति दी
क्या है खबर?
अमेरिका ने पश्चिम एशिया में तनाव के बीच अन्य देशों को भी रूस से तेल खरीदने की अनुमति दे दी है। यह जानकारी अमेरिकी वित्त विभाग ने दी है। वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने शुक्रवार को एक्स पर लिखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वैश्विक ऊर्जा बाजारों में स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए निर्णायक कदम उठा रहे हैं और आतंकवादी ईरानी शासन से पैदा खतरे और अस्थिरता से निपटते हुए कीमतों को कम रखने कोशिश कर रहे हैं।
अनुमति
वैश्विक पहुंच बनाने के लिए अनुमति
बेसेंट ने लिखा कि मौजूदा आपूर्ति की वैश्विक पहुंच बढ़ाने के लिए अस्थायी अनुमति दी जा रही है, जिससे देश उस रूसी तेल को खरीद सकें जो इस समय समुद्र में फंसा है। उन्होंने लिखा, 'यह अल्पकालिक उपाय केवल उस तेल पर लागू होता है जो पहले से रास्ते में है, और इससे रूसी सरकार को कोई खास वित्तीय लाभ नहीं होगा। रूस अपनी ऊर्जा से होने वाली ज़्यादातर कमाई, तेल निकालने की जगह पर लगे टैक्स से करती है।
वैध
11 अप्रैल तक वैध रहेगा आदेश
अमेरिका की ओर से जारी यह लाइसेंस 11 अप्रैल तक लागू रहेगा। इस कदम से लगभग 12.5 करोड़ बैरल रूसी मूल के तेल तक पहुंच खुल सकती है, जो वर्तमान में विश्व स्तर पर लगभग 30 स्थानों पर फंसा हुआ है। इससे खाड़ी शिपिंग मार्गों में व्यवधान के कारण होने वाली तत्काल आपूर्ति की कमी को कम करने में मदद मिलेगी। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने 5 मार्च को भारत को रूस से तेल खरीदने की 30-दिवसीय छूट दी थी।
आपूर्ति
होर्मुज जलडमरूमध्य बंद होने से बढ़ा संकट
वैश्विक तेल संकट ईरान का खाड़ी देशों के तेल कंपनियों को निशाने और होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करने से बढ़ा है। अमेरिका ने ईरान को होर्मुज बंद करने को लेकर चेतावनी दी है, जिसे ईरान ने नकार दिया है। गुरुवार रात को नवनियुक्त सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने भी अपने पहले संदेश में दोहराया है कि होर्मुज बंद ही रहेगा। बता दें कि इस संकरे समुद्री मार्ग से दुनिया को वैश्विक आपूर्ति का 20 प्रतिशत हिस्सा गुजरता है।