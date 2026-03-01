अमेरिका: टेक्सास के बार में गोलीबारी में 3 लोगों की मौत, 14 अन्य घायल
क्या है खबर?
अमेरिका के टेक्सास में ऑस्टिन शहर के एक बार में हुई गोलीबारी की घटना में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई। इसी तरह 14 अन्य घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस को देखकर हमलावर ने दोबारा गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। इस दौरान हुई मुठभेड़ में पुलिस ने संदिग्ध हमलावर को मौके पर ही मार गिराया। इसके बाद पुलिस ने घायलों को नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया। घटना के बाद क्षेत्र में दशहत फैल गई।
घटना
कैसे हुई गोलीबारी की यह घटना?
ऑस्टिन पुलिस प्रमुख लिसा डेविस ने रविवार सुबह बताया कि पुलिस को शहर के मनोरंजन क्षेत्र में स्थित लोकप्रिय बार बुफोर्ड्स में गोलीबारी की घटना की सूचना मिली थी। जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, तो उनका सामना हमलावर से हो गया। इस दौरान पुलिस ने मुठभेड़ में हमलावर को मार गिराया। आपातकालीन चिकित्सा सेवा प्रमुख रॉबर्ट लकर्ट्ज ने बताया कि घटना में 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 14 अन्य घायल हुए हैं। उनका उपचार जारी है।
पहचान
मृतकों और घायलों की पहचान के प्रयास जारी
लकर्ट्ज ने बताया कि उन्हें सुबह 1:39 बजे कॉल आई और 57 सेकंड के भीतर पहले पैरामेडिक्स और अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर मरीजों के इलाज में जुट गए। अधिकारियों ने अभी तक पीड़ितों और संदिग्ध की पहचान जारी नहीं की है। गोलीबारी के पीछे के मकसद का पता लगाने के लिए जांच जारी है। अधिकारी जांच जारी रहने के दौरान जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति से आगे आने का आग्रह कर रहे हैं।