अमेरिका: टेक्सास के बार में गोलीबारी में 3 लोगों की मौत, 14 अन्य घायल

लेखन भारत शर्मा 07:00 pm Mar 01, 202607:00 pm

क्या है खबर?

अमेरिका के टेक्सास में ऑस्टिन शहर के एक बार में हुई गोलीबारी की घटना में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई। इसी तरह 14 अन्य घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस को देखकर हमलावर ने दोबारा गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। इस दौरान हुई मुठभेड़ में पुलिस ने संदिग्ध हमलावर को मौके पर ही मार गिराया। इसके बाद पुलिस ने घायलों को नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया। घटना के बाद क्षेत्र में दशहत फैल गई।