अमेरिकी मध्यावधि चुनाव: डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी का इम्तिहान, भारत में आज शाम से देखें नतीजे
आज अमेरिकी राजनीति के लिए एक बड़ा दिन है! अमेरिका में 2026 के मध्यावधि चुनाव मंगलवार 3 नवंबर को हो रहे हैं। इन चुनावों से तय होगा कि कांग्रेस और कई राज्यों की गवर्नशिप पर किसका नियंत्रण रहेगा। इनके नतीजे ईस्टर्न टाइम (ET) के मुताबिक शाम 6 बजे से आने शुरू हो जाएंगे और अलास्का के नतीजों के साथ रात 1 बजे ET तक गिनती पूरी होने की उम्मीद है। ऐसे में भारत में बैठे दर्शक मंगलवार शाम से ही इस चुनावी गहमागहमी को देख पाएंगे।
मध्यावधि चुनाव: ट्रंप के बचे हुए कार्यकाल पर होगा गहरा असर
मतदान प्रक्रिया का पहला बड़ा चरण ET के मुताबिक, शाम 7 बजे समाप्त हो जाएगा। यह भारत में बुधवार की सुबह 5:30 बजे होगा। इसके तुरंत बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। बुधवार की सुबह तक भारत में शुरुआती नतीजे देखे जा सकते हैं, हालांकि कुछ राज्यों में मेल-इन और अर्ली वोटिंग के चलते नतीजों में थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है। ये चुनाव इसलिए भी खास माने जा रहे हैं, क्योंकि ये राष्ट्रपति ट्रंप के बचे हुए कार्यकाल की दिशा तय करेंगे। साथ ही इन नतीजों से रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच सत्ता का संतुलन भी बदल सकता है।