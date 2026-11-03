दीया मिर्जा का दिवाली वीडियो हटाने पर बॉम्बे हाई कोर्ट नाराज, BMC को सख्त आदेश

लाइव लॉ के मुताबिक, कोर्ट ने मंगलवार को बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) को आदेश दिया कि वह दीया का वीडियो दोबारा अपलोड करें।

दरअसल, भाजपा नेताओं की आपत्ति के बाद BMC ने अभिनेत्री का वीडियो सोशल मीडिया से हटा दिया था।

हालांकि, कोर्ट ने भाजपा नेताओं की टिप्पणी को "परेशान" करने वाला बताया और कहा, "इन नेताओं ने कोर्ट के उस पुराने आदेश पर ध्यान नहीं दिया, जिसमें सभी को जागरूकता अभियान में हिस्सा लेने की अनुमति दी गई थी। "