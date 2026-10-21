ईरान बोला- थोड़ा सा भी संवर्धित यूरेनियम किसी दूसरे देश नहीं भेजेंगे

दरअसल, मुनीर ईरान के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किया और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबाफ से मुलाकात की।

इस दौरान पेजेश्किया ने कहा, "आज हमारा देश अमेरिका पर भरोसा नहीं करता। उसे लगता है कि अगर हम बातचीत में शामिल हुए तो वे (अमेरिकी) हम पर फिर से हमला करेंगे।"

गालिबाफ ने कहा, "अमेरिका ईरान का विश्वास तब तक हासिल नहीं कर सकता जब तक वह सातों शर्तें पूरी नहीं करता।"