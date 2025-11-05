अमेरिका में हवाई अड्डे से उड़ान भरते समय मालवाहक विमान दुर्घटनाग्रस्त, 7 की मौत 

अमेरिका के केंटकी में UPS का मालवाहक विमान दुर्घटनाग्रस्त (प्रतीकात्मक तस्वीर)

अमेरिका के केंटकी राज्य में बुधवार को बड़ा विमान हादसा हुआ। यहां के लुइसविले हवाई अड्डे से उड़ान भरते समय UPS का एक मालवाहक विमान (2976) दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें भयंकर विस्फोट हुआ। विमान शाम को उस समय दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जब वह लुइसविले के मुहम्मद अली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से होनोलूलू के लिए उड़ान भर रहा था। UPS के मुताबिक, विमान में चालक दल के 3 सदस्य सवार थे। हादसे में 7 की मौत हुई है, जबकि 11 घायल हैं।