अमेरिका में हवाई अड्डे से उड़ान भरते समय मालवाहक विमान दुर्घटनाग्रस्त, 7 की मौत
अमेरिका के केंटकी राज्य में बुधवार को बड़ा विमान हादसा हुआ। यहां के लुइसविले हवाई अड्डे से उड़ान भरते समय UPS का एक मालवाहक विमान (2976) दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें भयंकर विस्फोट हुआ। विमान शाम को उस समय दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जब वह लुइसविले के मुहम्मद अली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से होनोलूलू के लिए उड़ान भर रहा था। UPS के मुताबिक, विमान में चालक दल के 3 सदस्य सवार थे। हादसे में 7 की मौत हुई है, जबकि 11 घायल हैं।
हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें विमान जमीन से थोड़ा ऊपर उठते ही आग का गोला बनते दिख रहा है। विमान हादसे के कारणों का पता नहीं चला है। संघीय उड्डयन एजेंसी (FAA) और अमेरिकी राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड (NTSB) ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। हादसे के समय विमान में लगभग 38,000 गैलन ईंधन भरा था, जिससे भीषण विस्फोट ने आसपास के व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को भी आग की चपेट में ले लिया।
Additional CCTV of the UPS Flight 2976 crash. People on the ground here were incredibly lucky. pic.twitter.com/QcyMGJrNhf— Kim "Katie" USA (@KimKatieUSA) November 5, 2025
केंटकी के गवर्नर एंडी बेशियर ने कहा कि मृतकों-घायलों की संख्या बढ़ सकती है। हवाई अड्डे के उत्तर से लेकर ओहियो नदी तक आश्रय-स्थल आदेश लागू है। बता दें, UPS की सबसे बड़ी पैकेज हैंडलिंग सुविधा लुइसविले में है। इस केंद्र में हजारों कर्मचारी काम करते हैं। यहां से प्रतिदिन 300 उड़ानें होती हैं और यह प्रति घंटे 4 लाख से ज्यादा पैकेट छांटता है। दुर्घटनाग्रस्त विमान UPS के स्वामित्व वाला मैकडॉनेल डगलस MD-11 था, जो 1991 में निर्मित था।
Holly crap..— Shafiq ur Rehman (@Euzarsiph) November 5, 2025
Close up CCTV footage of MD11 UPS mcdonnel douglas today…
This can be beneficial for air crash investigation team of @NTSB pic.twitter.com/fp9pVGsO8X
20251104 LOUISVILLE KY— Robert Waloven (@comlabman) November 4, 2025
UPS Plane Crash Near Lousivlle Airport pic.twitter.com/EuVbKkU5co