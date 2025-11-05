LOADING...
होम / खबरें / दुनिया की खबरें / अमेरिका में हवाई अड्डे से उड़ान भरते समय मालवाहक विमान दुर्घटनाग्रस्त, 7 की मौत 
अमेरिका में हवाई अड्डे से उड़ान भरते समय मालवाहक विमान दुर्घटनाग्रस्त, 7 की मौत 
अमेरिका के केंटकी में UPS का मालवाहक विमान दुर्घटनाग्रस्त (प्रतीकात्मक तस्वीर)

अमेरिका में हवाई अड्डे से उड़ान भरते समय मालवाहक विमान दुर्घटनाग्रस्त, 7 की मौत 

लेखन गजेंद्र
Nov 05, 2025
10:01 am
क्या है खबर?

अमेरिका के केंटकी राज्य में बुधवार को बड़ा विमान हादसा हुआ। यहां के लुइसविले हवाई अड्डे से उड़ान भरते समय UPS का एक मालवाहक विमान (2976) दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें भयंकर विस्फोट हुआ। विमान शाम को उस समय दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जब वह लुइसविले के मुहम्मद अली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से होनोलूलू के लिए उड़ान भर रहा था। UPS के मुताबिक, विमान में चालक दल के 3 सदस्य सवार थे। हादसे में 7 की मौत हुई है, जबकि 11 घायल हैं।

हादसा

कैसे हुआ हादसा?

हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें विमान जमीन से थोड़ा ऊपर उठते ही आग का गोला बनते दिख रहा है। विमान हादसे के कारणों का पता नहीं चला है। संघीय उड्डयन एजेंसी (FAA) और अमेरिकी राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड (NTSB) ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। हादसे के समय विमान में लगभग 38,000 गैलन ईंधन भरा था, जिससे भीषण विस्फोट ने आसपास के व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को भी आग की चपेट में ले लिया।

ट्विटर पोस्ट

हादसे का वीडियो

विमान

UPS की सबसे बड़ी हैंडलिंग सुविधा लुइसविले में

केंटकी के गवर्नर एंडी बेशियर ने कहा कि मृतकों-घायलों की संख्या बढ़ सकती है। हवाई अड्डे के उत्तर से लेकर ओहियो नदी तक आश्रय-स्थल आदेश लागू है। बता दें, UPS की सबसे बड़ी पैकेज हैंडलिंग सुविधा लुइसविले में है। इस केंद्र में हजारों कर्मचारी काम करते हैं। यहां से प्रतिदिन 300 उड़ानें होती हैं और यह प्रति घंटे 4 लाख से ज्यादा पैकेट छांटता है। दुर्घटनाग्रस्त विमान UPS के स्वामित्व वाला मैकडॉनेल डगलस MD-11 था, जो 1991 में निर्मित था।

ट्विटर पोस्ट

CCTV फुटेज का एंगल

ट्विटर पोस्ट

हादसे के बाद आग फैली