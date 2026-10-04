UN रिपोर्ट: यूक्रेन में 55 प्रतिशत बढ़े नागरिक हताहत, हर 23 मिनट में एक जिंदगी पर खतरा

इस साल यूक्रेन में नागरिक हताहतों की संख्या में भारी उछाल आया है। संयुक्त राष्ट्र (UN) ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि हर 23 मिनट में एक से ज्यादा नागरिक या तो अपनी जान गंवा रहे हैं या घायल हो रहे हैं। यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में 55 प्रतिशत ज्यादा है। इन बढ़ती घटनाओं के पीछे रूस का शहरों और बुनियादी ढांचों पर मिसाइल, ड्रोन और हवाई ग्लाइड बम से हमले तेज करना है।