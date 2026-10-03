एशियाई खेल 2026: अमन सहरावत ने कुश्ती में जीता स्वर्ण पदक
क्या है खबर?
जापान में खेले जा रहे एशियाई खेल 2026 में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने पुरुषों के 57 किलोग्राम भारवर्ग के फाइनल मुकाबले में उत्तर कोरिया के चोंगसन हान को 11-7 से हराया। यह आईची-नागोया खेलों में भारत का कुल 20वां स्वर्ण पदक है। अमन ने पिछले एशियाई खेल में कांस्य पदक जीता था। ऐसे में उन्होंने इस संस्करण में अपना पदक का रंग बेहतर किया है।
फाइनल
रोचक रहा फाइनल मैच
स्वर्ण पदक के प्रबल दावेदार माने जा रहे अमन ने नाम के अनुरूप प्रदर्शन किया और शुरुआत में विपक्षी पहलवान को टेकडाउन करते हुए 2 अंक हासिल किए।
एक समय अमन ने 6-1 से बढ़त बना ली थी।
इसके बाद चोंगसन ने पलटवार किया और लगातार अंक हासिल करते हुए स्कोर 7-6 से अपने पक्ष में कर दिया।
मुश्किल घड़ी में अमन ने आक्रामकता के साथ अंक हासिल किए और मैच अपने नाम किया।
ट्विटर पोस्ट
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20TH GOLD FOR INDIA! 🥇🇮🇳🔥— Bharat On Field (@Bharat_OnField) October 3, 2026
AMAN SEHRAWAT IS THE ASIAN GAMES CHAMPION! 🤼♂️🇮🇳
Aman Sehrawat clinches gold in the men’s freestyle 57kg category, adding another golden chapter to India’s campaign at the Asian Games! 🏆🔥#AmanSehrawat #AsianGames2026 #IndianWrestling #TeamIndia… pic.twitter.com/HXpAACNo4Z
पदक
पुरुषों की कुश्ती में 2 स्वर्ण पदक के साथ लौटेगा भारत
1978 के बाद पहली बार, भारत पुरुषों की फ्रीस्टाइल स्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक जीतकर घर लौटेगा।
बता दें कि अमन से पहले पुरुषों के 65 किलोग्राम फ्रीस्टाइल वर्ग के बेहद रोमांचक फाइनल मुकाबले में सुजीत ने ताजिकिस्तान के अब्दुलमाझिद कुदिएव को 10-9 से हराया था।
दिलचस्प रूप से सुजीत कलकल एक समय मुकाबले में 2-9 से पिछड़ रहे थे।
मैच के अंतिम पलों में उन्होंने ताजिकिस्तानी पहलवान को छकाते हुए स्वर्ण पदक जीता।