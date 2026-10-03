अमन सहरावत ने जीता स्वर्ण पदक (तस्वीर: एक्स/@SahilSinghadiya)

एशियाई खेल 2026: अमन सहरावत ने कुश्ती में जीता स्वर्ण पदक

लेखन अंकित पसबोला 03:39 pm Oct 03, 202603:39 pm

क्या है खबर?

जापान में खेले जा रहे एशियाई खेल 2026 में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने पुरुषों के 57 किलोग्राम भारवर्ग के फाइनल मुकाबले में उत्तर कोरिया के चोंगसन हान को 11-7 से हराया। यह आईची-नागोया खेलों में भारत का कुल 20वां स्वर्ण पदक है। अमन ने पिछले एशियाई खेल में कांस्य पदक जीता था। ऐसे में उन्होंने इस संस्करण में अपना पदक का रंग बेहतर किया है।