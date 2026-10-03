ईशान किशन टी-20 अंतरराष्ट्रीय में यह उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बने

ईशान किशन एक कैलेंडर वर्ष में 1,000 टी-20 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बने

लेखन भारत शर्मा 03:17 pm Oct 03, 202603:17 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन के नाम एशियाई खेल 2026 के फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ खेलते हुए खास उपलब्धि दर्ज हुई है। वह मुकाबले में 18 गेंदों में 3 चौकों की मदद से 20 रन बनाकर आउट हुए। इस दौरान पारी का 15वां रन बनाते ही उनके साल 2026 में टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 1,000 रन पूरे हो गए। वह यह कारनामा करने वाले केवल दूसरे भारतीय बल्लेबाज बने हैं।