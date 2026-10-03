ईशान किशन एक कैलेंडर वर्ष में 1,000 टी-20 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बने
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन के नाम एशियाई खेल 2026 के फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ खेलते हुए खास उपलब्धि दर्ज हुई है। वह मुकाबले में 18 गेंदों में 3 चौकों की मदद से 20 रन बनाकर आउट हुए। इस दौरान पारी का 15वां रन बनाते ही उनके साल 2026 में टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 1,000 रन पूरे हो गए। वह यह कारनामा करने वाले केवल दूसरे भारतीय बल्लेबाज बने हैं।
उपलब्धि
किशन यह कारनामा करने वाले केवल दूसरे भारतीय
किशन एक कैलेंडर वर्ष में 1,000 टी-20 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे करने वाले केवल दूसरे भारतीय हैं। उनसे पहले पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव ने साल 2022 में 1,164 रन बनाए थे।
किशन के इस साल 29 मैचों में 1,005 रन हो गए हैं, जिसमें एक शतक और 7 अर्धशतक शामिल हैं।
वह एक कैलेंडर वर्ष में तीसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। सूची में पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान (1,326 रन, 2021) पहले और सूर्यकुमार दूसरे पायदान पर हैं।
करियर
कैसा रहा है किशन का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर?
किशन ने साल 2021 में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज किया था।
वह अब तक 61 मैच खेल चुके हैं, जिसकी इतनी ही पारियों में 31.05 की औसत से 1,801 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 146.06 की रही है।
इस दौरान उन्होंने एक शतक और 13 अर्धशतक भी जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 103 रन का रहा है।
टी-20 क्रिकेट में उन्होंने 260 मैचों में 7,394 रन बनाए हैं।