ममता बनर्जी को पैर में लगी थी चोट या किया नाटक? जांच कराएगी बंगाल सरकार

सुवेंदु ने एक मेडिकल रिपोर्ट दिखाते हुए कहा कि ममता ने 2021 में नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान पैर में चोट लगने का नाटक किया था।

उन्होंने कहा, "हमारे पास मेडिकल रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि फ्रैक्चर या हड्डी खिसकने का कोई सबूत नहीं था। हम इस मामले की जांच शुरू करेंगे। उनके पैर में पट्टी बंधी थी। मुझे निजी हमले पसंद नहीं हैं, लेकिन उस दिन जो हुआ था, उस बारे में बताएंगे।"