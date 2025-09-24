संयुक्त राष्ट्र महासभा में ट्रंप का दावा- भारत और पाकिस्तान समेत 7 युद्ध समाप्त करवाया

ट्रंप ने महासभा में कहा, "सिर्फ सात महीनों में, मैंने सात ऐसे युद्ध समाप्त कर दिए जिनका अंत नहीं हो सकता था। कहते थे कि ये युद्ध समाप्त नहीं हो सकते, कुछ तो 31 साल से चल रहे थे, एक तो 36 साल से। मैंने 7 युद्ध समाप्त किए और सभी युद्ध भयंकर रूप से जारी थे और उनमें अनगिनत हजारों लोग मारे जा रहे थे। इनमें कंबोडिया-थाईलैंड, कोसोवो-सर्बिया, कांगो-रवांडा, पाकिस्तान-भारत, इजरायल-ईरान, मिस्र-इथियोपिया और आर्मेनिया-अजरबैजान शामिल हैं।"

नोबेल पुरस्कार

नोबेल पुरस्कार को लेकर क्या बोले ट्रंप?

ट्रंप ने नोबेल शांति पुरस्कार को लेकर कहा, "हर कोई कहता है कि मुझे इन उपलब्धियों में से हर एक के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। लेकिन मेरे लिए, असली पुरस्कार वे बेटे-बेटियां होंगे जो अपने माता-पिता के साथ बड़े होंगे क्योंकि अब लाखों लोग अंतहीन और अपमानजनक युद्धों में नहीं मारे जा रहे हैं। मुझे पुरस्कार जीतने की नहीं, बल्कि जान बचाने की परवाह है। हमने 7 युद्ध रोके और अन्य पर हम काम कर रहे हैं।"