संयुक्त राष्ट्र महासभा में ट्रंप का दावा- भारत और पाकिस्तान समेत 7 युद्ध समाप्त करवाया
क्या है खबर?
अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत-पाकिस्तान युद्ध रुकवाने की बात दोहराई है। उन्होंने महासभा को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने 7 महीने वह कर दिखाया है, जो लोग असंभव मानते थे। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान समेत 7 युद्ध को रुकवाएं हैं, जिसको अंतहीन माना जा रहा था। इस दौरान उन्होंने नोबेल शांति पुरस्कार को लेकर भी अपनी बात कही।
युद्ध
क्या बोले ट्रंप?
ट्रंप ने महासभा में कहा, "सिर्फ सात महीनों में, मैंने सात ऐसे युद्ध समाप्त कर दिए जिनका अंत नहीं हो सकता था। कहते थे कि ये युद्ध समाप्त नहीं हो सकते, कुछ तो 31 साल से चल रहे थे, एक तो 36 साल से। मैंने 7 युद्ध समाप्त किए और सभी युद्ध भयंकर रूप से जारी थे और उनमें अनगिनत हजारों लोग मारे जा रहे थे। इनमें कंबोडिया-थाईलैंड, कोसोवो-सर्बिया, कांगो-रवांडा, पाकिस्तान-भारत, इजरायल-ईरान, मिस्र-इथियोपिया और आर्मेनिया-अजरबैजान शामिल हैं।"
नोबेल पुरस्कार
नोबेल पुरस्कार को लेकर क्या बोले ट्रंप?
ट्रंप ने नोबेल शांति पुरस्कार को लेकर कहा, "हर कोई कहता है कि मुझे इन उपलब्धियों में से हर एक के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। लेकिन मेरे लिए, असली पुरस्कार वे बेटे-बेटियां होंगे जो अपने माता-पिता के साथ बड़े होंगे क्योंकि अब लाखों लोग अंतहीन और अपमानजनक युद्धों में नहीं मारे जा रहे हैं। मुझे पुरस्कार जीतने की नहीं, बल्कि जान बचाने की परवाह है। हमने 7 युद्ध रोके और अन्य पर हम काम कर रहे हैं।"
ट्विटर पोस्ट
ट्रंप का दावा
#WATCH | At the 80th session of the United Nations General Assembly (UNGA), US President Donald Trump says, "In a period of just seven months, I have ended seven unendable wars. This includes Cambodia and Thailand, Kosovo and Serbia, Congo and Rwanda, Pakistan and India, Israel… pic.twitter.com/oOAl564Tw2— ANI (@ANI) September 23, 2025