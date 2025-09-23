न्यूयॉर्क में डोनाल्ड ट्रंप के काफिले के कारण रोके गए राष्ट्रपति मैक्रों, ट्रंप को लगाया फोन

डोनाल्ड ट्रंप के काफिले के कारण जाम में फंसे इमैनुएल मैक्रों

लेखन गजेंद्र 05:55 pm Sep 23, 202505:55 pm

क्या है खबर?

अमेरिका के न्यूयॉर्क में मंगलवार को एक अजीबोगरीब वाकया सामने आया, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के काफिले के कारण फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को बीच रास्ते पर रोक दिया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें मैक्रों पुलिस अधिकारियों से बात करते आ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने ट्रंप को फोन भी लगा दिया। लोग वीडियो को साझा कर मजे ले रहे हैं और VIP मूवमेंट के कारण होने वाली दिक्कतों को साझा कर हैं।