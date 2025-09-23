न्यूयॉर्क में डोनाल्ड ट्रंप के काफिले के कारण रोके गए राष्ट्रपति मैक्रों, ट्रंप को लगाया फोन
क्या है खबर?
अमेरिका के न्यूयॉर्क में मंगलवार को एक अजीबोगरीब वाकया सामने आया, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के काफिले के कारण फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को बीच रास्ते पर रोक दिया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें मैक्रों पुलिस अधिकारियों से बात करते आ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने ट्रंप को फोन भी लगा दिया। लोग वीडियो को साझा कर मजे ले रहे हैं और VIP मूवमेंट के कारण होने वाली दिक्कतों को साझा कर हैं।
घटना
क्या है पूरा मामला?
न्यूयॉर्क में 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) का आयोजन हो रहा है, जिसमें 200 देशों के राष्ट्र प्रमुख, मंत्री और अधिकारी शामिल हुए हैं। मैक्रों UNGA में शामिल होने न्यूयॉर्क पहुंचे थे। वे जैसे ही अपना भाषण खत्म कर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय से बाहर निकले और फ्रांसीसी दूतावास जाने लगे, तभी मैनहट्टन की सड़कों पर ट्रंप के काफिले के कारण उन्हें रोक लिया गया। उनसे एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "मुझे माफ करना, राष्ट्रपति महोदय, अभी सब कुछ अवरुद्ध है।"
फोन
मैक्रों ने ट्रंप को लगाया फोन
तभी वे वहां कुछ देर के लिए खड़े रहे और काफी निराश दिखे। इस दौरान वे अपनी टीम के साथ थे। तभी उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को फोन मिला दिया और हल्के-फुल्के अंदाज में कहा, "अंदाजा लगाइए, मैं सड़क पर इंतजार कर रहा हूं क्योंकि आपके लिए सब कुछ बंद है।" घटना को वीडियो में कैद कर लिया। हालांकि, इसके बाद मैक्रों पैदल ही फ्रांसीसी दूतावास के लिए निकल गए।
ट्विटर पोस्ट
फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों जाम में फंसे
