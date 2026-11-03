यूक्रेन में जवाबी हमला करेंगे यूरोपीय शांति सैनिक, 11 देशों का सैन्य अभ्यास शुरू

इसी महीने के आखिर में फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड और स्वीडन समेत 11 देशों के करीब 2,800 सैनिक पोलैंड में 'एक्सरसाइज़ कोआलिज्जा' में शामिल होंगे। इस अभ्यास में युद्धविराम होने के बाद यूक्रेन में सैनिकों को तेजी से कैसे तैनात किया जाए, इसकी तैयारी होगी। इसके अलावा यह भी परखा जाएगा कि अमेरिकी मदद के बिना भी ये सेनाएं कितनी बेहतर तरीके से मिलकर काम कर पाती हैं। इस पूरे अभ्यास का मकसद सेना की तैयारियों को और मजबूत करना है, ताकि यूक्रेन को अपने पड़ोसी देशों से एक मजबूत और भरोसेमंद सहारा मिल सके।