डोनाल्ड ट्रंप अगले साल अप्रैल में चीन जाएंगे, शी जिनपिंग का न्यौता स्वीकारा
क्या है खबर?
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फोन पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत के बाद बीजिंग यात्रा पर सहमति जताई है। वे अगले साल अप्रैल में चीन का दौरा करेंगे। कॉल के दौरान ट्रंप ने भी जिनपिंग को अगले साल के अंत में वाशिंगटन आने का न्यौता दिया है। दोनों ने मुलाकात के दौरान बातचीत पर सहमति जताई है। बातचीत की जानकारी देते हुए ट्रंप ने कहा कि चीन के साथ अमेरिका के रिश्ते बहुत मजबूत हैं।
मुलाकात
ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दी बातचीत की जानकारी
ट्रंप ने ट्रुथ पर लिखा, 'चीनी राष्ट्रपति शी के साथ मेरी अभी बहुत अच्छी टेलीफोन कॉल हुई। हमने यूक्रेन-रूस, फेंटानिल, सोयाबीन और दूसरे कृषि उत्पाद वगैरह जैसे कई मुद्दों पर बात की। चीन के साथ हमारे रिश्ते बहुत मजबूत हैं! राष्ट्रपति शी ने मुझे अप्रैल में बीजिंग आने का न्योता दिया, जिसे मैंने मान लिया और मान लिया है कि वे इस साल के आखिर में अमेरिका में मेरे राजकीय मेहमान होंगे। हम सहमत है कि हम अक्सर बातचीत करें।'
मुलाकात
दक्षिण कोरिया में हुई थी दोनों नेताओं की मुलाकात
ट्रंप-जिनपिंग की बैठक अक्टूबर में दक्षिण कोरिया के बुसान में हुई थी, जिसके बाद वे टैरिफ पर एक समझौते पर सहमत हुए थे। अमेरिका ने फेंटेनाइल प्रवाह को कम करने के उद्देश्य से 20 प्रतिशत टैरिफ को आधा करने का फैसला किया। हालांकि, चीनी वस्तुओं पर 50 प्रतिशत से थोड़ा कम टैरिफ लागू है। अमेरिका ने चीनी वस्तुओं पर 100 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ की धमकी वापस ले ली। चीन ने दुर्लभ मृदा निर्यात नियंत्रण संबंधी योजना को स्थगित कर दिया।