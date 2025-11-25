डोनाल्ड ट्रंप अगले साल अप्रैल में चीन जाएंगे, शी जिनपिंग का न्यौता स्वीकारा 

मुलाकात

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दी बातचीत की जानकारी

ट्रंप ने ट्रुथ पर लिखा, 'चीनी राष्ट्रपति शी के साथ मेरी अभी बहुत अच्छी टेलीफोन कॉल हुई। हमने यूक्रेन-रूस, फेंटानिल, सोयाबीन और दूसरे कृषि उत्पाद वगैरह जैसे कई मुद्दों पर बात की। चीन के साथ हमारे रिश्ते बहुत मजबूत हैं! राष्ट्रपति शी ने मुझे अप्रैल में बीजिंग आने का न्योता दिया, जिसे मैंने मान लिया और मान लिया है कि वे इस साल के आखिर में अमेरिका में मेरे राजकीय मेहमान होंगे। हम सहमत है कि हम अक्सर बातचीत करें।'